при полюванні посівів вручну буряни не слід висикувати із землі занадто швидко.чому?

Физика
при полюванні посівів вручну буряни не слід висикувати із землі занадто швидко.чому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что вы не выдернете весь корень. Он разорвётся раньше, и корень останется и будет снова расти.
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