Госпожа Метелица набила снегом 11 перин,что на 3 перины больше,чем ей осталось набить. Сколько перин осталось набить снегом госпоже Метелице? Сколько всего перин ей надо набить?
Математика
Госпожа Метелица набила снегом 11 перин,что на 3 перины больше,чем ей осталось набить. Сколько перин осталось набить снегом госпоже Метелице? Сколько всего перин ей надо набить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось набить 8 перин,а всего 8+11=19 перин.
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