Госпожа Метелица набила снегом 11 перин,что на 3 перины больше,чем ей осталось набить. Сколько перин осталось набить снегом госпоже Метелице? Сколько всего перин ей надо набить?

Математика

Госпожа Метелица набила снегом 11 перин,что на 3 перины больше,чем ей осталось набить. Сколько перин осталось набить снегом госпоже Метелице? Сколько всего перин ей надо набить?

Автор: Гость