моторная лодка на 21 км по течению реки и обратно затратила 2 часа 40 минут. в другой раз та же лодка прошла по течению реки 18 км и 14 против течения, затратив 2 часа. Какова собственная скорост лодки и скорость течения реки 

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2 часа 40 минут = 8/3 часа Пусть скорость лодки по течению х, а скорость против течения - у. Тогда для первого раза 21/х + 21/у = 8/3 а для второго раза 18/х + 14/у = 2 х и у положительные Умножим первое ур-е на 3ху, а второе на 4ху получим 63у + 63х = 8ху 72у + 56х = 8ху (отнимем от второго первое) 9у - 7х = 0 18/х + 14/у = 2 9у=7х 18/х + 14/у = 2 х=9у/7 18*7/9у + (14*9)9у= 2 х=9у/7 (126 +126)/9у=2 (умножим на 9у) 18у=252 х=9у/7 у=14 х=18 18 -14 =4 (км/ч) удвоенная скорость течения 4 :2=2 (км/ч) скорость течения 14 +2 =16 (км/ч) скорость лодки