Площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты, поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24 м2 линолиума меньше, чем для комнаты.Какова площадь кухни?

Гость: Гость:

Пусть площадь кухни х м2, тогда площадь комнаты 3х. Так как для ремонта пола кухни потребовалось на 24 м2 линолиума меньше, чем для комнаты, то 3х - х = 24 2х=24 х = 12 Ответ: 12 м2