Площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты, поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24 м2 линолиума меньше, чем для комнаты.Какова площадь кухни?

Математика
Площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты, поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24 м2 линолиума меньше, чем для комнаты.Какова площадь кухни?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть площадь кухни х м2, тогда площадь комнаты 3х. Так как для ремонта пола кухни потребовалось на 24 м2 линолиума меньше, чем для комнаты, то 3х - х = 24 2х=24 х = 12 Ответ: 12 м2
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