точка С(х;у)-середина відрізка з кінцями А(-у;-4) і В(3;х) знайти х і у

Геометрия
точка С(х;у)-середина відрізка з кінцями А(-у;-4) і В(3;х) знайти х і у
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х = (-у+3)/2 у = (-4 + х)/2 2х = -у + 3 2у = -4 + х 2х + у = 3 х - 2у = 4 4х + 2у = 6 х - 2у = 4 5х = 10 2х + у = 3 х = 2 у = 3 - 4 х = 2 у = -1
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