Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 45 км/ч . Спустя час вслед за ним из пункта А выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч , который обогнал автобус и прибыл в В на 40 мин раньше . Чему равно расстояние от А до В?
Алгебра
Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 45 км/ч . Спустя час вслед за ним из пункта А выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч , который обогнал автобус и прибыл в В на 40 мин раньше . Чему равно расстояние от А до В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть расстояние между А и В равно х км. Тогда время автомобиля х/60 час, а время автобуса х/45 час. Известно, что время автобуса на 1 час 40 мин больше чем время автособиля. Тогда так как 40 мин = 2/3 часа, то х/45 - х/60 = 1цел 2/3 х/45 - х/60 = 5/3 (умножим всё на 180) 4х - 3х = 300 х = 300 (км) Ответ: 300 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь кухни в 3 раза меньше площади комнаты, поэтому для ремонта пола кухни потребовалось на 24 м2 линолиума меньше, чем для комнаты.Какова площа...
Геометрия
Основания трапеции параллельны некоторой плоскости .Верно ли что боковые стороны также параллельны этой плоскости?Объяснить ответ...
Алгебра
моторная лодка на 21 км по течению реки и обратно затратила 2 часа 40 минут. в другой раз та же лодка прошла по течению реки 18 км и 14 против тече...