Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 45 км/ч . Спустя час вслед за ним из пункта А выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч , который обогнал автобус и прибыл в В на 40 мин раньше . Чему равно расстояние от А до В?

Алгебра
Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 45 км/ч . Спустя час вслед за ним из пункта А выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч , который обогнал автобус и прибыл в В на 40 мин раньше . Чему равно расстояние от А до В?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть расстояние между А и В равно х км. Тогда время автомобиля х/60 час, а время автобуса х/45 час. Известно, что время автобуса на 1 час 40 мин больше чем время автособиля. Тогда так как 40 мин = 2/3 часа, то х/45 - х/60 = 1цел 2/3 х/45 - х/60 = 5/3 (умножим всё на 180) 4х - 3х = 300 х = 300 (км) Ответ: 300 км
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