Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 45 км/ч . Спустя час вслед за ним из пункта А выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч , который обогнал автобус и прибыл в В на 40 мин раньше . Чему равно расстояние от А до В?

Алгебра

Из пункта А в пункт В выехал автобус со скоростью 45 км/ч . Спустя час вслед за ним из пункта А выехал автомобиль со скоростью 60 км/ч , который обогнал автобус и прибыл в В на 40 мин раньше . Чему равно расстояние от А до В?

Автор: Гость