найдите наименьшее натуральное число при делении на 17/5; 7/8; 8/15
Математика
найдите наименьшее натуральное число при делении на 17/5; 7/8; 8/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17/5 Сдесь 3((3.4)) натуральное число 7/8 сдесь ((0.875)) 8/15 сдесь ((0.53)) А так лучше проверь
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