точка Е-середина відрізка CD.знайти координати точки D,якщо С(-5;21) Е(0;1)
Геометрия
точка Е-середина відрізка CD.знайти координати точки D,якщо С(-5;21) Е(0;1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть D(х;у) тогда х = 2*0-(-5)=0+5=5 у= 2*1 - 21=2-21=-19 D(5;-19)
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