А1. В прямоугольнике ABCD АВ = 24 см, АС = 25 см. Найдите площадь прямоугольника.
Геометрия
А1. В прямоугольнике ABCD АВ = 24 см, АС = 25 см. Найдите площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала по т. Пифагора найдём ВС. ВС^2 = АС^2 - АВ^2 ВС^2 = 25^2 - 24^2 ВС^2 = 625 - 576 ВС^2 = 49 ВС = 7 Тогда площадь = 24 * 7= 168 (см2)
Гость:
24х25=600 см2.
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