Мотоциклист догоняет велосипедиста.Сейчас между ними расстояние 23,4 км.Скорость мотоциклиста в 3,6 раза больше скорости велосипедиста.Найдите скорости велосипедиста и мотоциклиста,если известно, что мотоциклист догонит велосип...

Математика

Мотоциклист догоняет велосипедиста.Сейчас между ними расстояние 23,4 км.Скорость мотоциклиста в 3,6 раза больше скорости велосипедиста.Найдите скорости велосипедиста и мотоциклиста,если известно, что мотоциклист догонит велосипедиста через 2/3 часа Если можно решение с пояснениями

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