Мотоциклист догоняет велосипедиста.Сейчас между ними расстояние 23,4 км.Скорость мотоциклиста в 3,6 раза больше скорости велосипедиста.Найдите скорости велосипедиста и мотоциклиста,если известно, что мотоциклист догонит велосип...

Математика
Мотоциклист догоняет велосипедиста.Сейчас между ними расстояние 23,4 км.Скорость мотоциклиста в 3,6 раза больше скорости велосипедиста.Найдите скорости велосипедиста и мотоциклиста,если известно, что мотоциклист догонит велосипедиста через 2/3 часа Если можно решение с пояснениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость велосипедиста х км/ч, тогда скорость мотоц. - 3,6х Мотоциклист проехал 2/3*3,6х км велосипедист проехал 2/3*х + 23,4 . Они проехали одинаковые расстояния 2/3*3,6х = 2/3*х + 23,4 2/3*3,6х - 2/3*х = 23,4 2/3(3,6х - х) = 23,4 2,6х = 23,4 : 2/3 2,6х = 35,1 х = 13,5 км/ч скорость велосипедиста 13,5 * 3,6 = 48,6 км/ч скорость мотоциклиста
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