Мотоциклист догоняет велосипедиста.Сейчас между ними расстояние 23,4 км.Скорость мотоциклиста в 3,6 раза больше скорости велосипедиста.Найдите скорости велосипедиста и мотоциклиста,если известно, что мотоциклист догонит велосип...
Математика
Мотоциклист догоняет велосипедиста.Сейчас между ними расстояние 23,4 км.Скорость мотоциклиста в 3,6 раза больше скорости велосипедиста.Найдите скорости велосипедиста и мотоциклиста,если известно, что мотоциклист догонит велосипедиста через 2/3 часа Если можно решение с пояснениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость велосипедиста х км/ч, тогда скорость мотоц. - 3,6х Мотоциклист проехал 2/3*3,6х км велосипедист проехал 2/3*х + 23,4 . Они проехали одинаковые расстояния 2/3*3,6х = 2/3*х + 23,4 2/3*3,6х - 2/3*х = 23,4 2/3(3,6х - х) = 23,4 2,6х = 23,4 : 2/3 2,6х = 35,1 х = 13,5 км/ч скорость велосипедиста 13,5 * 3,6 = 48,6 км/ч скорость мотоциклиста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Биссектрисы острых углов равнобокой трапеции пересекаются в точке, лежащей на меньшем основании трапеции. Большее основание равно 18 см, а боковая ...
Геометрия
Биология
расположение листовых пластинок в одной плоскости перпендикулярно направлению лучей света называют: а) листовой мозайкой, б) листовым рубцом в) фот...