Какая работа совершается при подъеме гранитной плиты массой 1250 кг на высоту 20м
Физика
Какая работа совершается при подъеме гранитной плиты массой 1250 кг на высоту 20м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дано g=10 Н/кг m = 1250 кг h = 20 м A - ? A = Ph P = mg A = mgh A = 1250 * 10 * 20 = 250000 Дж =250 кДж Ответ:250 кДж
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