Два мальчика плыли навстречу к друг другу один проплыл до встречи27м а другой на 4м меньше какое расстояние было между ними сначала?
Математика
Два мальчика плыли навстречу к друг другу один проплыл до встречи27м а другой на 4м меньше какое расстояние было между ними сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 27 - 4 = 23(м) проплыл второй 27 + 23 = 50 (м) было между ними
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