Два мальчика плыли навстречу к друг другу один проплыл до встречи27м а другой на 4м меньше какое расстояние было между ними сначала?

Математика

Два мальчика плыли навстречу к друг другу один проплыл до встречи27м а другой на 4м меньше какое расстояние было между ними сначала?

Автор: Гость