Точки А, М и О лежат на прямой, перпендикулярной к плоскости альфа, а точки О, В, С и Д лежат в плоскости альфа. Какие из следующих углов являются прямыми: АОВ, МОС, ДАМ, ДОА, ВМО?
Геометрия
Точки А, М и О лежат на прямой, перпендикулярной к плоскости альфа, а точки О, В, С и Д лежат в плоскости альфа. Какие из следующих углов являются прямыми: АОВ, МОС, ДАМ, ДОА, ВМО?
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Следующие углы являются прямыми: АОВ, МОС, ДОА. Остальные нет.
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