Мама вылила весь сок из бидона своим дочкам в кувшины и оставила бидон на столе. У Кати налит сок в высокий узкий кувшин, а у Оли в низкий и широкий кувшин. как узнать, у кого из девочек сока больше?
Математика
Мама вылила весь сок из бидона своим дочкам в кувшины и оставила бидон на столе. У Кати налит сок в высокий узкий кувшин, а у Оли в низкий и широкий кувшин. как узнать, у кого из девочек сока больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно из кувшина Кати вылить сок в бидон и замерить сколько там стало и вылить обратно в кувшин. Потом из кувшина Оли вылить сок в бидон и замерить сколько стало и вылить обратно в кувшин. И потом измерить уровни сока который наливали в бидон. Вот и всё!
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