На тележку массой 2 кг, катящуюся по арене цирка со скоростью 0,5 м/с, прыгает собака массой 3 кг. Скорость движения собаки 1 м/с и направлена горизонтально по ходу тележки. Определите скорость движения тележки с собакой.
Физика
На тележку массой 2 кг, катящуюся по арене цирка со скоростью 0,5 м/с, прыгает собака массой 3 кг. Скорость движения собаки 1 м/с и направлена горизонтально по ходу тележки. Определите скорость движения тележки с собакой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон сохранения импульса m₁V₁+m₂V₂=(m₁+m₂)V =>V=(m₁V₁+m₂V₂)/(m₁+m₂) V=(2*0,5+3*1)/(2+3)=0,8 м/с
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