На тележку массой 2 кг, катящуюся по арене цирка со скоростью 0,5 м/с, прыгает собака массой 3 кг. Скорость движения собаки 1 м/с и направлена горизонтально по ходу тележки. Определите скорость движения тележки с собакой.

Физика

На тележку массой 2 кг, катящуюся по арене цирка со скоростью 0,5 м/с, прыгает собака массой 3 кг. Скорость движения собаки 1 м/с и направлена горизонтально по ходу тележки. Определите скорость движения тележки с собакой.

Автор: Гость