Расскажите о видах условных знаков на карте?

Українська література
Расскажите о видах условных знаков на карте?
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