Расскажите о видах условных знаков на карте?
Українська література
Расскажите о видах условных знаков на карте?
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
масса одного из трех одинаковых по виду мячей немного отличается от двух других, но неизвестно, легче он или тяжелее. Найди его при помощи двухчаше...
Математика
Из 0,5 т руды можно выплавить 0,3 т чугуна.Сколько тонн чугуна можно выплавить из 1 т, 2 т, 3 т, 100 т такой руды?
Математика
Мальчик прочитал 25% книги, а затем две третьих оставшейся части. После этого он заметил, что прочитал на 25 страниц больше, чем ему осталось прочи...
Математика
в ведро можно налить 11 литров воды, а в банку 3 литра. как отмерить с помощью ведра и банки: а) точно 8 литров; б)2литра; в) 4 литра?