масса одного из трех одинаковых по виду мячей немного отличается от двух других, но неизвестно, легче он или тяжелее. Найди его при помощи двухчашечных весов без гирь.

Математика

масса одного из трех одинаковых по виду мячей немного отличается от двух других, но неизвестно, легче он или тяжелее. Найди его при помощи двухчашечных весов без гирь.

Автор: Гость