масса одного из трех одинаковых по виду мячей немного отличается от двух других, но неизвестно, легче он или тяжелее. Найди его при помощи двухчашечных весов без гирь.
Математика
масса одного из трех одинаковых по виду мячей немного отличается от двух других, но неизвестно, легче он или тяжелее. Найди его при помощи двухчашечных весов без гирь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно 2мяча положитьнавесы, если они равны, значит легкий мяч на столе если одна из чаш легче,значит мяч там
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