Из 0,5 т руды можно выплавить 0,3 т чугуна.Сколько тонн чугуна можно выплавить из 1 т, 2 т, 3 т, 100 т такой руды?
Математика
Из 0,5 т руды можно выплавить 0,3 т чугуна.Сколько тонн чугуна можно выплавить из 1 т, 2 т, 3 т, 100 т такой руды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как из 0,5 т руды можно выплавить 0,3 т чугуна то из 1т руды можно выплавить 0,6 т чугуна из 2т руды можно выплавить 0,6*2=1,2 т чугуна из 3т руды можно выплавить 0,6*3=1,8 т чугуна из 100т руды можно выплавить 0,6*100=60 т чугуна
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