Из 0,5 т руды можно выплавить 0,3 т чугуна.Сколько тонн чугуна можно выплавить из 1 т, 2 т, 3 т, 100 т такой руды?

Математика
Из 0,5 т руды можно выплавить 0,3 т чугуна.Сколько тонн чугуна можно выплавить из 1 т, 2 т, 3 т, 100 т такой руды?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как из 0,5 т руды можно выплавить 0,3 т чугуна то из 1т руды можно выплавить 0,6 т чугуна из 2т руды можно выплавить 0,6*2=1,2 т чугуна из 3т руды можно выплавить 0,6*3=1,8 т чугуна из 100т руды можно выплавить 0,6*100=60 т чугуна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мальчик прочитал 25% книги, а затем две третьих оставшейся части. После этого он заметил, что прочитал на 25 страниц больше, чем ему осталось прочи...
Ответить
Математика
в ведро можно налить 11 литров воды, а в банку 3 литра. как отмерить с помощью ведра и банки: а) точно 8 литров; б)2литра; в) 4 литра?
Ответить
Математика
Масса одного метра рельса равна 32 кг. Сколько понадобиться железнодорожных вагонов грузоподъемностью 60 тонн, чтобы перевести все рельсы для постр...
Ответить
Математика
Из 30 кг семян подсолнечника получают 6кг масла. Сколько кг масла можно получить из25кг семян подсолнечника?
Ответить
Математика
Проведите в треугольнике 2 отрезка так, чтобы получилось 3 треугольника и 3 четырехугольника.
Ответить