длина прямоугольника участка земли 43 м, а его ширина на 15 м меньше длины. найдите периметр и площадь участка.
Математика
длина прямоугольника участка земли 43 м, а его ширина на 15 м меньше длины. найдите периметр и площадь участка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 43 -15 = 28 МЕТРОВ ШИРИНА 2) (43+28)*2=142 МЕТРОВ ПЕРИМЕТР УЧАСТКА 3) S= 43 * 28 =1204 КВ.МЕТРОВ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА
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