длина прямоугольника участка земли 43 м, а его ширина на 15 м меньше длины. найдите периметр и площадь участка.

Математика

длина прямоугольника участка земли 43 м, а его ширина на 15 м меньше длины. найдите периметр и площадь участка.

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