найдите жесткость пружины, которая под действием силы 10 Н удлинилась на 10 см.
Физика
найдите жесткость пружины, которая под действием силы 10 Н удлинилась на 10 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=kx 10=0,1k k=100 H/m =====================================
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