лампу сопративлением 240 Ом , рассчитаную на напряжение 120 В , надо питать от сети напряжением 220 В . какой длины надо взять нихромовый провоник сечение 0.55 мм и включить его последовательно.

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Если включить эту лампу в сеть с напряжением 120В, то ток, протекающий по ней: I=U/R=120/240=0,5А. Чтобы лампа не сгорела - надо чтобы ток остался таким же. То есть сопротивление должно быть:R=U/I=220/0,5=440 Ом. Т.К. лампочка и доп. сопротивление включаются последовательно, то сопротивление проволоки должно быть: Rдоп=440-240=200 Ом. Сопротивление проволоки вычисляется по формуле Rдоп=ρl/S => l=RдопS/ρ Удельное сопротивление нихрома ρ=1,12·10(-6) Ом/м l=200*0.55·10(-6)/1,12·10(-6)=98,2 м