найдите наименьшее общее кратное чисел: 13 и 5 12 и 24 15 и 25 9 и 4

Математика
найдите наименьшее общее кратное чисел: 13 и 5 12 и 24 15 и 25 9 и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 и 5 взаимно простые числа поэтому 13 /13=1 5/5=1 12 и 24 12*6=2 24/12=2 15 и 25 15/3=5 25/5=5 9и 4 взаимно прос числа 9/9=1 4/4=1
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