высота трапеции равна меньшему основанию и в 2 раза меньше большего основания.Найти высоту , если ее площадь 54 кв. см

Геометрия

высота трапеции равна меньшему основанию и в 2 раза меньше большего основания.Найти высоту , если ее площадь 54 кв. см

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