высота трапеции равна меньшему основанию и в 2 раза меньше большего основания.Найти высоту , если ее площадь 54 кв. см
Геометрия
высота трапеции равна меньшему основанию и в 2 раза меньше большего основания.Найти высоту , если ее площадь 54 кв. см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=(a+b)*h/2, a=h, b=2h. (h+2h)*h/2=54, 3h²=108, h²=36, h=6
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