Рассчитайте работу, которую необходимо совершить при подъеме тела массой 500 кг на высоту 4 м, если его скорость при этом увеличилась от нуля до 2 м/c.
Физика
Рассчитайте работу, которую необходимо совершить при подъеме тела массой 500 кг на высоту 4 м, если его скорость при этом увеличилась от нуля до 2 м/c.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь нужно рассчитать две энергии - потенциальную и кинетическую. И сложить их. Потенциальная - произведение массы на высоту и на уск. св. падения. Получится 20 000 Дж. Кинетическая - массу умножить на квадрат скорости и пополам. Получится 1 000 Дж. В сумме - 21 000 Дж. Ответ: работа равна 21 тыс. Дж.
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