1. Дайте определение понятиям "адсорбент" и "адсорбат", приведите примеры.

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Адсорбенты — высокодисперсные природные или искусственные материалы с большой поверхностью, на которой происходит адсорбция веществ из соприкасающихся с ней газов или жидкостей. Наиболее важные адсорбенты: * активированный уголь, * цеолиты, * силикагели, * сажа, * оксиды и гидроксиды некоторых металлов (главным образом алюминия), * губчатые металлы. АДСОРБАТ – вещество, молекулы которого могут удерживаться на поверхности другого вещества - адсорбента.