Что стало бы с луной если бы исчезло тяготение между Луной и Землей ?

Физика
Что стало бы с луной если бы исчезло тяготение между Луной и Землей ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
луна бы улетела в космос и не была бы спутником Земли.
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