За 2 недели Эля испекла 26 кг печенья. Сколько нужно ей времени чтобы испечь 65 кг печенья? Выразить ответ в неделях и сутках.

Математика

За 2 недели Эля испекла 26 кг печенья. Сколько нужно ей времени чтобы испечь 65 кг печенья? Выразить ответ в неделях и сутках.

Автор: Гость