За 2 недели Эля испекла 26 кг печенья. Сколько нужно ей времени чтобы испечь 65 кг печенья? Выразить ответ в неделях и сутках.

Математика
За 2 недели Эля испекла 26 кг печенья. Сколько нужно ей времени чтобы испечь 65 кг печенья? Выразить ответ в неделях и сутках.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 26 : 2 = 13 КГ ПЕЧЕНЬЯ ЗА НЕДЕЛЮ 2) 65 : 13 = 5 НЕДЕЛЬ ИЛИ 35 СУТОК НУЖНО ЭЛЕ,ЧТОБЫ ИСПЕЧЬ 65 КГ ПЕЧЕНЬЯ
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