170. Никель находится в контакте с золотом во влажном воздухе. Напишите электронные уравнения процессов, происходящих при этом. Изменятся ли процессы (как именно?), если металлы по-местить в соляную кислоту?

Химия

170. Никель находится в контакте с золотом во влажном воздухе. Напишите электронные уравнения процессов, происходящих при этом. Изменятся ли процессы (как именно?), если металлы по-местить в соляную кислоту?

Автор: Гость