170. Никель находится в контакте с золотом во влажном воздухе. Напишите электронные уравнения процессов, происходящих при этом. Изменятся ли процессы (как именно?), если металлы по-местить в соляную кислоту?
Химия
170. Никель находится в контакте с золотом во влажном воздухе. Напишите электронные уравнения процессов, происходящих при этом. Изменятся ли процессы (как именно?), если металлы по-местить в соляную кислоту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну я думаю так: никель + золото= и что получится что получается + HCl = и ответ.
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