Длина прямоугольника 6 см. это на 4 см больше, чем ширина. Построй этот прямоугольник, найди его периметр и площадь

Математика
Длина прямоугольника 6 см. это на 4 см больше, чем ширина. Построй этот прямоугольник, найди его периметр и площадь
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