Сколько поросят и цыплят если ног 26, а голов 8. Решить разными способами
Математика
Сколько поросят и цыплят если ног 26, а голов 8. Решить разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 поросят и 1 цыпа
Гость:
если 26/4=6,5=>6 поросят и 1 цыплёнок.
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