Приведите пример сложноподчинённого предложения; подчеркните в нём придаточную часть
Русский язык
Приведите пример сложноподчинённого предложения; подчеркните в нём придаточную часть
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Гость:
Я хочу, чтобы завтра было хорошая погода.
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