1.Длины сторон прямоугольника равны 8 и 6 см. Через точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. Найдите расстояние от точки К до вершин прямоугольника, если ОК = 12 см. 2.Длины сторон...
Геометрия
1.Длины сторон прямоугольника равны 8 и 6 см. Через точку О пересечения его диагоналей проведена прямая ОК, перпендикулярная его плоскости. Найдите расстояние от точки К до вершин прямоугольника, если ОК = 12 см. 2.Длины сторон треугольника АВС соответственно равны: ВС = 15 см, АВ = 13 см, АС = 4 см. Через сторону АС проведена плоскость α, составляющая с плоскостью данного треугольника угол 30º. Найдите расстояние от вершины В до плоскости α.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Найдем диагональ прямоугольника: BD=кореньиз(8^2+6^2)=кореньиз100=10 см BO=10/2=5 см Найдем KB: KB=кореньиз(12^2+5^2)=кореньиз169=13 см KB=KA=KC=KD=13 см Ответ: расстояние от точки K до вершин прямоугольника 13 см 2) обозначим расстояние от вершины В до плоскости альфа как BB1. BB1 - перпендикулярно плоскости альфа и является катетом треугольника CBB1. По теореме синусов найдем ВВ1: sinC=BB1/CB, sinC=sin30 градусов=1/2=0,5 выражаем ВВ1: ВВ1=СВ*0,5=15*0,5=7,5 см Ответ: расстояние от вершины В до плоскости равно 7,5 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В трех вагонах поезда едут 80 пассажиров .В первом и втором вагонах вместе- 56 пассажиров а во втором и третьем -44пассжира.Сколько пассажиров в ка...
Математика
В первой канистре было в 5 раз больше бензина,чем во второй.Весь бензин из этих канистр вылили в пустой бензобак автомашины.Если в этот бак долить ...
Математика
Длина прямоугольника 6 см. это на 4 см больше, чем ширина. Построй этот прямоугольник, найди его периметр и площадь