В трех вагонах поезда едут 80 пассажиров .В первом и втором вагонах вместе- 56 пассажиров а во втором и третьем -44пассжира.Сколько пассажиров в каждом вагоне?
Математика
В трех вагонах поезда едут 80 пассажиров .В первом и втором вагонах вместе- 56 пассажиров а во втором и третьем -44пассжира.Сколько пассажиров в каждом вагоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 56+44=100 (чел) - в 1,2,2,3 вагонах 2) 100-80=20 (чел) - во 2 вагоне 3) 56-20=36 (чел) - в первом вагоне 4) 44-20=24 (чел) - в третьем вагоне Ответ: 36(чел), 20(чел), 24(чел)
Гость:
80-56=24 пассажира в третьем вагоне 80-44 = 36 пассажира в первом вагоне 80-(24+36)=20 пассажира в втором вагоне ответ 1 вагон- 36 пассажира 2 вагон- 20 пассажира третий вагон 24 пассажира
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