В трех вагонах поезда едут 80 пассажиров .В первом и втором вагонах вместе- 56 пассажиров а во втором и третьем -44пассжира.Сколько пассажиров в каждом вагоне?

Математика

В трех вагонах поезда едут 80 пассажиров .В первом и втором вагонах вместе- 56 пассажиров а во втором и третьем -44пассжира.Сколько пассажиров в каждом вагоне?

Автор: Гость