размышляя над страницами "Преступления и наказания"

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Размышляя над страницами "преступлеие и наказаие" в романе Достоевского звучит суровая критика буржуазного индивидуализма идеи сильной личности.Автор понял какую опсность для общества представляет деление человечества на обыкновеных и необыкновеных.Но почему же Достоевский сделал приверженцем теории господства над людьми не хищного преобретателя,а искреннего страдальца за униженнное человечество? Потому что,Достоевскому важно было показать,что если на пути насилия становиться даже человек честный и добрый,измученный чужими страданиями он приносит зло и себе и другимюСтремление Раскольникого-гуманное,он мечтает избавить людей от невыносимых страдании,но его идея об разделии людей на "тварь дрожащую"и "имеющих право" антигуманистично,так как она может служить оправдвнием произвола и беззаконья.И не даром убив расстовщицу,чья жизнь с его точки зрения,не более жизни вши,Расскольников вынужден убить и добрую Лизавету.Автор показывает как одно преступление,неизбежно влечёт за собой другое.