Лесник прошёл 3 км. и 4 часа ехал на лошади.С какой скоростью он ехал на лошади,если весь путь равен 34 км.

Математика

Лесник прошёл 3 км. и 4 часа ехал на лошади.С какой скоростью он ехал на лошади,если весь путь равен 34 км.

Автор: Гость