Лесник прошёл 3 км. и 4 часа ехал на лошади.С какой скоростью он ехал на лошади,если весь путь равен 34 км.
Математика
Лесник прошёл 3 км. и 4 часа ехал на лошади.С какой скоростью он ехал на лошади,если весь путь равен 34 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 34-3=31 км - ехал на лошади 2) 31:4 = 7.75 км за год
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