записать десятичную дробь в которой 15 целых 3 десятых 7сотых 9 тысячных
Математика
записать десятичную дробь в которой 15 целых 3 десятых 7сотых 9 тысячных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
десятичная дробь 15,379
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