Мальчик носил воду пятилитровым ведром,а девочка-трехлитровым.Всего мальчик вылил в бочку на 12 литров больше,чем девочка.Сколько литров воды принес каждый?

Гость: Гость:

5 - 3=2 л - на столько больше мальчикмог принести воды за один раз 12/2=6 раз - столько раз каждый сходил за водой 6*5=30 л - столько воды принес мальчик 6*3=18 л - столько воды принесла девочка Ответ: мальчик принес 30 литров воды; девочка принесла 18 литров воды