текст рассуждение на тему" почему я берегу книги" для 4 класса

Гость: Гость:

Книги это источник знаний!Если бы их не было то тогда бы все люди были глупыми!Но один человек придумал книгу и создал её!Я берегу книги потомучто я хочу быть умным а не глупым как обезьяна,ещё они очень интересные!Я их очень люблю!!!