текст рассуждение на тему" почему я берегу книги" для 4 класса

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текст рассуждение на тему" почему я берегу книги" для 4 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книги это источник знаний!Если бы их не было то тогда бы все люди были глупыми!Но один человек придумал книгу и создал её!Я берегу книги потомучто я хочу быть умным а не глупым как обезьяна,ещё они очень интересные!Я их очень люблю!!!
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