найдите углы треугольника АВС, если угол А:В:С=2:3:4

Геометрия
найдите углы треугольника АВС, если угол А:В:С=2:3:4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 :(2+3+4); 180:9=20 следовательно так как А:В:С=2:3:4 то угол А=20*2=40 В=20*3=60 С=20*4=80
Гость:
180 :(2+3+4); 180:9=20 следовательно так как А:В:С=2:3:4 то угол А=20*2=40 В=20*3=60 С=20*4=80  
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