Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 45 поездок. Сколько рублей она сэкономила,если проездной билет на месяц стоит 755 рублей,а разовая поездка-21 рубль

Алгебра
Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 45 поездок. Сколько рублей она сэкономила,если проездной билет на месяц стоит 755 рублей,а разовая поездка-21 рубль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала найдем какое количество могло быть потрачено денег если бы покупалась разовая поездка.  В условии заданий сказано что за месяц Аня сделала 45 поездок значит  [latex]45*21=945[/latex] рублей  могло быть потрачено на разовые поездки. Потом найдем сколько рублей она сэкономила [latex]945-755=190[/latex] рублем было сэкономлено.
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