Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 45 поездок. Сколько рублей она сэкономила,если проездной билет на месяц стоит 755 рублей,а разовая поездка-21 рубль

Гость: Гость:

Сначала найдем какое количество могло быть потрачено денег если бы покупалась разовая поездка. В условии заданий сказано что за месяц Аня сделала 45 поездок значит [latex]45*21=945[/latex] рублей могло быть потрачено на разовые поездки. Потом найдем сколько рублей она сэкономила [latex]945-755=190[/latex] рублем было сэкономлено.