женщина собрала в саду яблоки. чтобы выйти из сада,ей пришлось пройти через 4 калитки, каждую из которых охранял свирепый стражник,отбиравший половину яблок. домой она принесла 10 яблок. сколько яблок досталось каждому стражник...
Математика
женщина собрала в саду яблоки. чтобы выйти из сада,ей пришлось пройти через 4 калитки, каждую из которых охранял свирепый стражник,отбиравший половину яблок. домой она принесла 10 яблок. сколько яблок досталось каждому стражнику? сколько яблок собрала в саду женщина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть женщина собрала x яблок, тогда первый стражник у нее отобрал x/2 яблок и у женщины осталось тоже x/2 второй стражник у нее отобрал x/4 яблок и у женщины осталось тоже x/4 третий стражник у нее отобрал x/8 яблок и у женщины осталось тоже x/8 четвертый стражник у нее отобрал x/16 яблок и у женщины осталось тоже x/16 x/16=10 => x=160 Женщина собрала 160 яблок 1 стражник взял 80 яблок, 2-ой 40, третий -20, четвертый 10
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