За 4 ч катер проходит по течению расстояние , в 2,4 раза большее , чем за 2 ч против течения . Какова скорость катера в стоячей воде ,если скорость течения 1,5 км.ч ?

Алгебра

За 4 ч катер проходит по течению расстояние , в 2,4 раза большее , чем за 2 ч против течения . Какова скорость катера в стоячей воде ,если скорость течения 1,5 км.ч ?

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