За 4 ч катер проходит по течению расстояние , в 2,4 раза большее , чем за 2 ч против течения . Какова скорость катера в стоячей воде ,если скорость течения 1,5 км.ч ?
Алгебра
За 4 ч катер проходит по течению расстояние , в 2,4 раза большее , чем за 2 ч против течения . Какова скорость катера в стоячей воде ,если скорость течения 1,5 км.ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - это скорость катера, тогда (x+1,5)-скорость катера по течению, а (x-1,5) - скорость катера против течения S=v*t Составим и решим уравнение: 4*(x+1,5)=2,4*2*(x-1,5) 4x+6=4,8x-7,2 4,8x-4x=6+7,2 0,8x=13,2 x=16,5 км/ч (скорость катера в стоячей воде) Ответ: скорость катера в стоячей воде 16,5 км/ч
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