цепь питание реки
Биология
цепь питание реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ледниковая вода.Таяние снега. Дождь. Всё это стикает в малые речушки затем в более большую и т.д.
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