площадь одного прямоугольника 32кв см, а плошадь 2-ого-- в 2 раза больше. Чему равен периметр второго прямоугольника, если у него все стороны равны?

Математика

площадь одного прямоугольника 32кв см, а плошадь 2-ого-- в 2 раза больше. Чему равен периметр второго прямоугольника, если у него все стороны равны?

Автор: Гость