площадь одного прямоугольника 32кв см, а плошадь 2-ого-- в 2 раза больше. Чему равен периметр второго прямоугольника, если у него все стороны равны?
Математика
площадь одного прямоугольника 32кв см, а плошадь 2-ого-- в 2 раза больше. Чему равен периметр второго прямоугольника, если у него все стороны равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32*2=64кв см - площадь второго прямоугольника 64:4=16 кв см - одна из сторон прямоугольника (16+16)*2=64 кв см -периметр
Гость:
S₁=а²=32см², S₂=32*2=64см², а=√S=√64=8см, Р=2(а+в)=2*(8+8)=32см, или так как все сторона равны, то это у нас квадрат, тогда Р=4а=4*8=32см
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