В коробке 8 жуков и пауков, всего у них 54 ноги.Сколько в коробке жуков и сколько пауков ?

Гость: Гость:

Предположим, что все насекомые в коробке - жуки. Тогда ног должно было бы быть 48, а на самом деле их 54. То есть "лишние" 6 ног. Это значит, что это ноги пауков. Мы ведь посчитали у насекомых всего по 6 ног, а у пауков их по 8, на 2 больше чем у жуков. Так что можем посчитать что пауков 6 : 2 = 3, а жуков 8 - 3 = 5.