В коробке 8 жуков и пауков, всего у них 54 ноги.Сколько в коробке жуков и сколько пауков ?
Математика
В коробке 8 жуков и пауков, всего у них 54 ноги.Сколько в коробке жуков и сколько пауков ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предположим, что все насекомые в коробке - жуки. Тогда ног должно было бы быть 48, а на самом деле их 54. То есть "лишние" 6 ног. Это значит, что это ноги пауков. Мы ведь посчитали у насекомых всего по 6 ног, а у пауков их по 8, на 2 больше чем у жуков. Так что можем посчитать что пауков 6 : 2 = 3, а жуков 8 - 3 = 5.
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