на дереве сидели 15 котят.мимо дерева проходил выводок из 18 утят.котята спрыгнули на землю.утята испугались и трое сумели улететь.сколько котят и утят вместе осталось на земле?

Математика

на дереве сидели 15 котят.мимо дерева проходил выводок из 18 утят.котята спрыгнули на землю.утята испугались и трое сумели улететь.сколько котят и утят вместе осталось на земле?

Автор: Гость