на дереве сидели 15 котят.мимо дерева проходил выводок из 18 утят.котята спрыгнули на землю.утята испугались и трое сумели улететь.сколько котят и утят вместе осталось на земле?
Математика
на дереве сидели 15 котят.мимо дерева проходил выводок из 18 утят.котята спрыгнули на землю.утята испугались и трое сумели улететь.сколько котят и утят вместе осталось на земле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
УТЯТА НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ ! ЗНАЧИТ 15+18=33
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