тригометрические уравнения sin x=2
Алгебра
тригометрические уравнения sin x=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень лёгкое тригонометрическое уравнение sin x=2 sin x определён на отрезке от [-1;1] а 2 этому отрезку не принадлежит. Значит уранение корней не имеет Ответ: корней нет
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