основные вехи политической биографии М.М.Сперанского в 1801-1812г.г. Чем вы можете объяснить успех его политической карьеры?
Обществознание
основные вехи политической биографии М.М.Сперанского в 1801-1812г.г. Чем вы можете объяснить успех его политической карьеры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
обширный документ «Введение к уложению государственных законов» и вторая основная цель «правление, доселе самодержавное, поставить и учредить на законе».Иными словами Сперанский считал необходимым издание основных законов, которые станут гарантией гражданской свободы.
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