В одном мешке было 56 кг муки, а в другом -24 кг муки. Эту муку расфасовали в 40 пакетов поровну. Сколько потребовалось пакетов для расфасовки муки из каждого мешка?
Математика
В одном мешке было 56 кг муки, а в другом -24 кг муки. Эту муку расфасовали в 40 пакетов поровну. Сколько потребовалось пакетов для расфасовки муки из каждого мешка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 56+24= 80 (узнали сколько всего муки в 2-х мешках) 2) 80:40=2 кг. (узнали сколько киллограм убирается в один мешок) 3) 56:2=28 (мешков потребовалось, чтобы расфасовать 1-й пакет) 4) 24:2= 12 (мешков потребовалось, чтобы расфасовать 2-й пакет) Ответ: 28 и 12
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