в альбоме для раскрашивания было 25рисунков.в первый день оля раскрасила несколько рисунков ,во второй на 3 рисунка больше,чем в первый после этого осталось 18 рисунков не раскрашены .сколько рисунков раскрасила оля в первый день?

Математика

в альбоме для раскрашивания было 25рисунков.в первый день оля раскрасила несколько рисунков ,во второй на 3 рисунка больше,чем в первый после этого осталось 18 рисунков не раскрашены .сколько рисунков раскрасила оля в первый день?

Автор: Гость