в альбоме для раскрашивания было 25рисунков.в первый день оля раскрасила несколько рисунков ,во второй на 3 рисунка больше,чем в первый после этого осталось 18 рисунков не раскрашены .сколько рисунков раскрасила оля в первый день?
Математика
в альбоме для раскрашивания было 25рисунков.в первый день оля раскрасила несколько рисунков ,во второй на 3 рисунка больше,чем в первый после этого осталось 18 рисунков не раскрашены .сколько рисунков раскрасила оля в первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25-18=7 7-3=4 4/2=2 в 1й день 2+3=5 2й день
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